شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. والدولار والريال السعودي يصلان إلى هذا الحد – (أسعار الصرف الآن)..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. والدولار والريال السعودي يصلان إلى هذا الحد – (أسعار الصرف الآن)..! شهد سعر صرف الريال اليمني عصر اليوم السبت الموافق 29 يوينو تحسناً طفيفاً امام الدولار والريال السعودي. أسعار الصرف في صنعاء وعدن: العملة سعر البيع سعر الشراء سعر الدولار الأمريكي` 560 565 سعر الريال السعودي 147 149 سعر الدرهم الإماراتي 150 152 أسعار اليورو الأوروبي 627 630 أسعار الجنيه الاسترليني 714 720 أسعار الدولار الكندي 413 417 Advertisements سعر جنيه مصري 29 30 سعر الريال القطري 137 141 سعر الدينار الكويتي 1651 1702 أسعار الريال العماني 1440 1470 أسعار الدينار الأردني 759 764 أسعار الدينار البحريني 1429 1458 سعر الرنجت الماليزي 129 131 سعر رمبي صيني 78 79.5 سعر دينار جزائري 4 5 سعر دينار ليبي 389 393 أسعار الليرة التركي 91 92

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