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ارتفاع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. والدولار والريال السعودي يصلان إلى هذا الحد – (أسعار الصرف الآن)..!

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عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. والدولار والريال السعودي يصلان إلى هذا الحد – (أسعار الصرف الآن)..!

شهد سعر صرف الريال اليمني عصر اليوم السبت الموافق 29 يوينو تحسناً طفيفاً امام الدولار والريال السعودي.

أسعار الصرف في صنعاء وعدن:

العملة     سعر البيع             سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي`         560      565

سعر الريال السعودي            147      149

سعر الدرهم الإماراتي           150      152

أسعار اليورو الأوروبي        627      630

أسعار الجنيه الاسترليني        714      720

أسعار الدولار الكندي           413      417

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سعر جنيه مصري 29        30

سعر الريال القطري 137      141

سعر الدينار الكويتي             1651    1702

أسعار الريال العماني             1440    1470

أسعار الدينار الأردني           759      764

أسعار الدينار البحريني          1429    1458

سعر الرنجت الماليزي          129      131

سعر رمبي صيني   78                79.5

سعر دينار جزائري             4          5

سعر دينار ليبي      389              393

أسعار الليرة التركي             91        92

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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