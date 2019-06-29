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عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. والدولار والريال السعودي يصلان إلى هذا الحد – (أسعار الصرف الآن)..!
شهد سعر صرف الريال اليمني عصر اليوم السبت الموافق 29 يوينو تحسناً طفيفاً امام الدولار والريال السعودي.
أسعار الصرف في صنعاء وعدن:
العملة سعر البيع سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي` 560 565
سعر الريال السعودي 147 149
سعر الدرهم الإماراتي 150 152
أسعار اليورو الأوروبي 627 630
أسعار الجنيه الاسترليني 714 720
أسعار الدولار الكندي 413 417
سعر جنيه مصري 29 30
سعر الريال القطري 137 141
سعر الدينار الكويتي 1651 1702
أسعار الريال العماني 1440 1470
أسعار الدينار الأردني 759 764
أسعار الدينار البحريني 1429 1458
سعر الرنجت الماليزي 129 131
سعر رمبي صيني 78 79.5
سعر دينار جزائري 4 5
سعر دينار ليبي 389 393
أسعار الليرة التركي 91 92
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