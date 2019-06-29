شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يواجه عصابة مسلحة بشجاعة ويمنعها من اقتحام قرية في اب لنهبها وسرقة منازلها ولكنه استشهد في المواجهة..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل شاب عشريني في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن برصاص عصابة مسلحة في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية بحسب إن عصابة مسلحة أقدمت على قتل الشاب عمر بن عبدالعزيز العنسي (25) عام، من أهالي قرية الجبجب مديرية ريف إب، أثناء عملية تصدي للعصابة، ومنعهم من دخول قريته والتي اعتادوا على دخولها ليلا لسرقة ونهب منازل المواطنين الأمنيين تحت تهديد السلاح.

وأضافت مصادر": بأن الشاب العنسي قتل ليلة أمس الأول عند الساعة التاسعة مساء، عندما كان في طريقه الى منزل عمه حيث أقدمت عصابة متخصصة بالتقطعات وسرقات المنازل ليلا على قتله، بعد أن قام بالتصدي لهم، وهو اعزل بدون سلاح".

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وقال أهالي قرية الجبجب إن قريتهم تشهد سرقات عدة وعبث من قبل العصابة التي باتت معروفه، وأصبحت مبعث قلق للأمن والسكينة في قريتهم والقرى المجاورة والطريق العام الاسفلتي من جبل بعدان حتى قراهم.

وأضافوا "بأن تطور في الأعمال الإجرامية للعصابة يزداد يوما بعد يوم، حيث كان يقتصر عملها بالبداية على سرق الأشياء من أسطح المنازل ، ثم تطور الأمر إلى اقتحام المنازل وسرقتها تحت تهديد السلاح ، وصولا إلى القتل وإزهاق الدماء ، وما عملية قتل أحد أبناء القرية "عمر العنسي" بشكل وحشي وبطريقة إجرامية إلا دليل على تنامي وتطور الأعمال الإجرامية لتلك العصابة.

وأفاد أهالي القرية بأن الحوادث المتكررة التي تقوم بها العصابة ، خلقت حالة من اليأس لدى المواطنين الذين تتعرض منازلهم للسرقات ، من القيام بتقديم بلاغات إلى قسم الميدان والجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية والذين يتعاملون بعدم اللامبالاة وعدم الإستجابة لمطالبهم ويؤكدون وجود علاقة وثيقة تربطهم بتلك العصابات.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني غير مسبوق معه زادت حدة الجرائم والقتل والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة بمختلف مديريات المحافظة .