شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سفاح صنعاء بقبضة رجال الامن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن أمن العاصمة اليمنية صنعاء من القاء القبض على قاتل بناته الثلاث.

واقدم احد الاباء في صنعاء على ارتكاب جريمته البشعة بقتل بناته باغراقهن في برميل ماء , صباح اليوم الجمعة .

وقال ناشطون أن السفاح المدعو علي عبدالله النعامي، اقدم على قتل بناته الثلاث غرقاً في برميل مياه، وهن طالبات في عُمرِ الزهور في حارة النصر الواقعة جوار جامع الحسن بمنطقة الصافية .

واشار الى ان المتوفيات ينتسبن الى بني بشر، مديرية همدان، محافظة صنعاء، وهن :

رغد علي عبدالله النعامي 10 أعوام

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رهف علي عبدالله النعامي 7 أعوام

ملاك علي عبدالله النعامي 15 عاما.

وهزت الجريمة المجتمع اليمني واحدثت حالة من الصدمة.

ويقطن القاتل باحد احياء العاصمة اليمنية صنعاء وبسبب ظروفه المعيشية الصعبة قام بقتل 3 من بناته.







