شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مفاجئ للرئيس الامريكي ترامب عن دور ولي العد السعودي بمقتل خاشقجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن غضبه واستيائه البالغ إزاء مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال ترامب "أنا غاضب للغاية وغير سعيد بشأن مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، ولكن التحقيقات جارية".

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وأضاف، بحسب وكالة "فرانس برس"، "لم يوجه أحد أصابع الاتهام مباشرة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

يذكر أن النائب العام السعودي، كان قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.