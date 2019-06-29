شكرا لقرائتكم خبر عن المقدشي يقدم استقالته موجهاً رسالة صادمة للحوثي .. شرفي وكرامتي من شرف قبيلتي ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ما يسمى بمحافظ محافظة ذمار المعين من المليشيات الحوثية محمد حسين المقدشي تقديم استقالته من منصبه . وفي بيان طويل نشره المقدشي على صفحته في الفيسبوك قال المقدشي إنه تخلى عن منصبه محافظاً لمحافظة ذمار نظراً لعدم مقدرته على قيادة المحافظة نتيجة الفساد والمحسوبيات من قبل القيادة العليا.

وقال المقدشي في البيان المقدم إلى زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي " لم نخلق لنكون جبناء ونصمت عن الاخطاء والفساد او نتغاضى عن الباطل ولم نتعلم الرضوخ والانصياع الا لله تعالى ولقيادتنا وآبائنا ولسنا من يخون العهد والثقه وواجبي تجاه اخواني ابناء محافظتي وتجاه والدي واهلي وقبيلتي وقيادتي.

وأضاف المقدشي " شرفي وكرامتي من شرف وكرامة اهلي وقبيلتي والمقربين لي الذين تحملوا وقدروا تقصيري وتجاهلي لهم ولقضاياهم منذ تكليفي للمنصب وساظل عند حسن ظنهم وثقتهم فهم اغلى من كل منصب ومكسب وجاه وكذلك لا استطيع ان اكون غطاء للمفسدين وشماعه لفسادهم واخطائهم وعجزهم في تآدية مهامهم.

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وقال في نص إعلان الاستقالة" وعليه فأني استقيل عن منصبي محافظا لمحافظة ذمار واتخلى عن جميع مهامي وصلاحياتي كمحافظ واتمنى من القياده ومن السيد القائد التماس العذر وتقدير الوضع واختيار خير خلف لتولي قيادة المحافظه وسآظل في موقعي متحملا مسئوليتي تجاه الوطن وامتنا مدافعا عن بلادنا العظيمه متحركا في جميع الخطوط والمسارات والميادين لخدمة اخواني في المحافظه وخارجها في كل المواقف والقضايا .

وتعيش صفوف الحوثيين خلافات كبيرة في المناطق التي تسيطر عليها بسبب عمليات النهب والابتزاز المالية التي تتقاسمها قيادات الجماعة ومشرفيها.