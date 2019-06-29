شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن اسباب صادمة لـلانفجارات العنيفة التي سمع دويها قبل قليل في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية انها سمعت تفجيرات قوية ، اصوات مدفعية ثقيلة، قادمة من اتجاه منطقة معاشيق حيث يقع القصر الرئاسي وتستقر فيه الحكومة الشرعية منذ طرد الحوثي من عدن 2015م. وافادت المصادر بحالة من الخوف والهلع عاشها سكان الحي القديم، كريتر بالعاصمة عدن ، القريب من المنطقة، قبل ان يكتشوا ان التفجيرات ناتجة عن تدريبات يقوم بها جنود الحماية الرئاسية على الرمي بالمدفعية

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