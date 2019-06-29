في دولة عربية : طائرة تجسس لتصوير النساء أثناء نومهن من خلال البلكونات والشبابيك (تفاصيل صادمة )

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عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية في مصر، القبض على محامٍ يستخدم طائرة تجسس بها كاميرا صغيرة، لرؤية سيدات داخل منازلهن بمدينة بنها.
ووفقا لجريدة “أخبار اليوم” الحكومية في مصر، فقد تلقى قسم شرطة بنها، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا على باب شرفة شقته، أثناء نومه مع زوجته، فتحفظ عليها.
وتم ضبط المتهم وتبين أنه يستخدمها عن بعد في التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال “البلكونات والشبابيك”.
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