شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع سري بين ‘‘محمد بن زايد’’ وأخطر ضابط في المخابرات للإطاحة بهذا الحاكم العربي .. والمغرد الشهير يكشف (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد الإماراتي الشهير، “بدون ظل”، الذي يُعرف نفسه بأنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي، تفاصيل حوار مقتضب دار بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وشقيقه طحنون مستشار الأمن الوطني الإماراتي، حول مشاركة قطر في “ورشة البحرين”.

فقال نقلا عن بن زايد:آ (كنت اتمنى عدم مشاركة دولة قطر، في ورشة البحرين، حتى استطيع اقناع الرئيس دونالد ترامب مرة اخرى بزيادة التصعيد ضد قطر، واقناعه بأبعاد الشيخ تميم من الحكم)، هذا نص الحوار الذي دار بين ابن زايد وشقيقه طحنون حسبما نشر “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”.

وشهدت العاصمة البحرينية، أمس الثلاثاء، إنطلاق “مؤتمر المنامة”، وهو عبارة عن ورشة اقتصادية، بدعوة من الولايات المتحدة، تركّز على الجوانب الاقتصادية لخطة سلام أميركية بين إسرائيل والفلسطينيين لم تتكشّف تفاصيلها السياسية حتى الآن.

وشارك وزراء ومسؤولون عرب وخليجيون وغربيون، إلى جانب مشاركة إسرائيلية في الورشة التي لاقت رفضاَ شعبياً عارماً في كل الدول العربية، علما أن البحرين لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ويعتبر ابن زايد “مهندس” أزمة قطر الذي قادته الإمارات ومن خلفها السعودية والبحرين ومصر في العام 2017، في محاولة للسيطرة على القرار القطري، الامر الذي مزق النسيج الخليجي بفعل صبيانية ولي عهد أبو ظبي.