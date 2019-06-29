شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل قوات ضخمة تابعة للحوثيين وإطلاق هذه التسمية عليها .. ومصادر تكشف هويتها ووجهتها القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت مليشيات الحوثي بالإفراج عن عدد من السجناء أغلبهم معسرين وبعضهم محكوم عليهم في قضايا جنائية لتشكيل كتيبة اطلقوا عليها أسم كتيبة المؤمنين للقيام بالعديد من الاعمال القتالية في صفوفهم وبعضهم للقيام بعملية التجنيد لصالح المليشيا.

وقال أحد أفراد حراسة السجن المركزي في صنعاء اليوم الجمعة، لـ "المشهد اليمني" أن المليشيات قامت بالإفراج عن جميع المعسرين المقتنعين بأفكارهم العنصرية بعد عقد عدة دورات ثقافية ودينية لهم ولم تفرج عن المعسرين الذين لم يقتنعوا بفكرهم .آ

واضاف المصدر أن المليشيات تعقد دورات في السجون يتم تدريس ملازم الصريع حسين بدر الدين الحوثي والعديد من الكتب الشيعية المغلوطة والدخيلة على الشعب اليمني.

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية استغلت اموال الزكاة للإفراج عن المعسرين المقتنعين بأفكارهم للقتال في صفوفهم بالإضافة إلى استخدام جميع موارد الدولة لخدمة مشروعهم السلالي وهو ما انعكس سلبا على الحالة المادية للموظفين المنقطعة مرتباتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد اغتصاب المليشيات للسلطة نهاية عام 2014م .