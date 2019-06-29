شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يكشف المصير المخزي لـ’’عبدالحافظ السقاف ‘‘ و47 ضابطاً موالين له (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قيادية في جماعة الحوثي عن مصير القيادي الحوثي البارز والمعين من المليشيات مديرا لأمن محافظة اب عبدالحافظ السقاف والقيادي الحوثي بابكر شاكر بابكر اللذان اختفياء بعد الحرب الدامية التي شهدتها المحافظة الاثنين الماضي.

وأكدت مصادر "يمن الغد" بأن القيادي الحوثي عبدالحافظ السقاف تم استدعائه إلى العاصمة صنعاء ويجري حاليا التحقيق معه من قبل قيادات حوثية عليا على خلفية الحرب التي اندلعت بينه وبين قيادات حوثية أخرى في اب الإثنين الماضي.

وقالت المصادر "أن القيادي الحوثي بابكر شاكر بابكر سلم نفسه لمحافظ المليشيات في اب عبدالواحد صلاح والذي بدوره سلمه لقيادات حوثية عليا وصلت الى اب وتم نقله إلى صنعاء للتحقيق معه وبعد التحقيق تم اعتقاله وإيداعه السجن".

وفي سياق متصل أكد مراسل "يمن الغد" بمحافظة اب وسط اليمن أن مليشيات الحوثي القادمة من صنعاء اختطفت عشرات الضباط والجنود والحوثيين من أتباع مدير أمن اب عبدالحافظ السقاف على خلفية الحرب الدامية التي شهدتها المحافظة الاثنين الماضي.

ونقل مراسل "يمن الغد" عن مصادر مطلعة "أن المليشيات اختطفت 46 متحوث من الموالين للقيادي الحوثي عبدالحافظ السقاف أغلبهم عسكريين وضباط، فيما قامت ما يسمى قوات الأمن الوقائي التابعة لمليشيا الحوثي بقيادة المشرف العسكري للمليشيا أبو علي العياني بالسيطرة على الجهاز الأمني بمحافظة إب والذي كان تحت إدارة السقاف".