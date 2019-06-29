شكرا لقرائتكم خبر عن فساد المليار يفجر الصراع في حكومة صنعاء وساري يطالب حسن زيد بالاستقالة ويفضحه عبر الواتس الصور وتفاصيل عبث المليشيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وثائق ومستندات تابعها "يمن الغد" انفجار صراع بين وزير الرياضة في حكومة المليشيات بالعاصمة صنعاء المحتلة وبين قيادي أخر في الوزارة مقرب من عبدالملك الحوثي ومدير مكتب الرئاسة المدعو أحمد حامد "ابومحفوظ".

ونشر المدعو أسامة ساري وكيل قطاع الاعلام بوزارة الشباب والرياضة بالعاصمة صنعاء وثائق على صفحته في الفيس بوك رصدها وتابعها "يمن الغد" كشف فيها عن فساد حسن زيد "وزير الرياضة في حكومة الانقلاب بعد تصاعد الخلافات بين زيد وساري على خلفية نهب مبالغ مالية طائلة.

وقال ساري في صفحته "انه ينشر غسيل فساد الوزير حسن زيد بمليار ريال وكشف عن اسباب اغلاق حساب صندوق رعاية النشء والجهة التي قامت بإغلاقه".

وجاء في المنشورات التي رصدها محرر "يمن الغد":

الزملاء الاعزاء في الوزارة..

مؤسف جداً أن تصلني اخبار قيام الوزير وشلته بالترويج في اوساط موظفي الوزارة، أنني السبب في ايقاف التأمين الصحي الخاص بالموظفين، علماً أنني احد المستفيدين من التأمين وتم خصم اشتراكي من حقوقي الاخيرة كسائر الموظفين.. وبحكم اطلاعي ومتابعتي، حتى "ابومحفوظ" مدير مكتب الرئاسة ليس له علاقة بالموضوع اساسا، بل الموضوع برمته من عند الرئيس وبسبب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير الإدارة السابقة للصندوق التي رفعت ملف فساد الوزير وعبثه بأموال الصندوق بقرابة مليار ريال، مما دفع الرئاسة الى ايقاف حسابات جميع الصناديق وليس فقط صندوق وزارتنا".

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وتابع المدعو ساري نشر غسيل وفساد قيادات المليشيات وهو واحد منهم وقال" لطالما حاولت كثيرا وبذلت جهدي، بل واخبرت الوزير استعدادي للتحرك معه في متابعة موضوع التأمين بطريقة رسمية كونه المسؤول الاول عن متابعة التأمين الصحي ولكنه لم يلقي بالا لهذا الامر وعبدالحكيم الضحياني يعلم هذا الامر جيدا ويعلم عرضي الذي قدمته للوزير ولكن الوزير لم يتفاعل، وذهب الوزير بنفسه اكثر من مرة للقاء الرئيس واقنعوه ان يناقش موضوع التأمين مع وزارة المالية ويستخرجه من هناك كونها المسؤول ولن يعترضوا على أي قرار لوزارة المالية في هذا الشأن كون الاجراءات تتم بصورة رسمية وقانونية وفق توصيات البرلمان المتكررة بخصوص الصناديق الى الحكومة".

وتابع قائلا "لكن الوزير عطّل عدة اجتماعات مع وزارة المالية وكان حين يصدر تكليف لاشخاص اخرين لمقابلة المالية، ويعطلهم في وقت لاحق، ويتصرف بحالة من التناقض واللامسؤولية وبطريقة تسهم اكثر في تعقيد الامور ثم يأتي اليوم ليبحث له عن شماعات فيتهمنا اننا وراء فشله وعجزه ونومه الكثير جدا طوال ايام الاسبوع بسبب الاحباط والقلق من واقعه".

وقال "لولا اننا ضغطنا عليه في اوقات سابقة للموافقة على صرف المواصلات لموظفي الوزارة والصندوق لما تم صرف اي مبالغ فقد كان لدى الوزير اصرار على تعقيد الامور وكان لي موقف يشهده الوكلاء والمدراء في نادي بلقيس طالبته امام الجميع بان يصرف للموظفين حقوقهم ثم يذهب للمطالبة في الرئاسة بما شاء وكان رافضا ثم رضخ فيما بعد ولديه النوايا للاستمرار في تعقيد الامور لأسباب هو يعرفها جيدا مع عدد قليل جدا من المستفيدين معه ماليا، أما بالنسبة لحكاية انني سعيت لعرقلة الصندوق والغاء التأمين الصحي بسبب ان الوزير رفض ان يوقع لي ترشيح نائب وزير فالوزير يعلم جيدا ان هذا كله كلام كذب، ولم اكن من سعى لطلب ترشيح نائب وزير، بل الوزير نفسه عرض علي في الواتس اب مع اعتذارات منه لي بأنه اساء الي عندما اتهمني في وقت سابق انني وراء تعطيل ميزانية الصندوق وتقليصها، وقدم لي عرض بأن يرفع لي مذكرة ترشيح بمنصب نائب للوزير او اي قطاع في الوزارة اختاره تعبيرا عن حسن نيته، فكيف يدعي هو وشلته انني انا الذي اضغط عليه ليوقع لي ترشيح لمنصب هو الذي عرضه علي، وبين يديكم دليل قاطع رسائله هو لي في الواتس اب يعرض علي المناصب هذه".

وتابع قائلا "بالنسبة لموضوع بهلول وما بهلول فلست بهلول ولا علاقة لي بصفحته، ومن يعرف حسن زيد يبلغه بكل بساطة ان اسامه ساري يمتلك من الشجاعة والجرأة ما يجعله يكتب مباشرة في صفحته بالفيس بوك وينشر اي وثائق يريد وليس جبانا حتى يتخفى بأسماء مستعارة وليس مضطرا للتخفي، وحسن زيد يعرف هذا الامر جيدا عني ولا يحتاج الى المزيد من التوضيح ولا يهمني قوله هو وشلته فليقولو ما قالو لولا انه اضطرني بشائعاته ان اكتب لكم هذا التوضيح ما كنت اهتميت بكتابته ابدا، وليدرك معالي الوزير اننا نحترمه كونه وزيرا لنا ولو أردنا ان نظهر سوء مواقفنا تجاهه لما ترددنا ولكن لا يوجد سبب لدينا لنفعل ذلك كون أهميته منعدمة عندنا ولا يشكل رقما صعبا ولا معجزا حتى نتحرك ضده بأي شيء".

وأضاف "لو كان فيه خير للوزارة ولنفسه لقدم استقالته بدلا من بهذله نفسه وبهذله الموظفين معه، فملفات عبثه وصرفه لقرابة مليار ريال من اموال الصندوق في غير مكانها الصحيح هو يعرفها جيدا وهي سبب الوضع الذي يحدث للوزارة حاليا".

واختتم قائلا "هناك ادرة صندوق سابقة اسمها ادارة الحبسي هي التي تعاملت مع ملفات الفساد هذه واتخذت اجراءات لوضع حد للصرف العبثي ولكن للأسف الشديد ان بعض الموظفين وقعوا ضحية استغلال الانتهازيين المستفيدين ماليا الذين توقفت مصالحهم وخرجوا في ضجيج ضد الحبسي وضد اصلاحاته لوضع الصندوق مما خلق ردود افعال رئاسية تجاه ذلك حيث كان هدف الحبسي اصلاح وضع الصندوق والحفاظ على امواله لتخدم النشاط الرياضي وتحفظ حقوق الموظفين في المؤسسات الشبابية والرياضية، ولكن الضجيج الذي اخرجه من الصندوق كان سببا في وقف حساب الصندوق كليا ووقف الصرف العبثي".