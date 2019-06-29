شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. تحركات وانتشار نقاط تفتيش حوثية تغلق شوارع رئيسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثفت مليشيا الحوثي الانقلابية تحركاتها في العاصمة صنعاء، وقامت بنشر العيدي من نقاط التفتيش بالعاصمة صنعاء، القابعة تحت سيطرتها.

وأغلقت المليشيا الحوثية، شوارع رئيسة في العاصمة صنعاء، وأقامت في ساحة باب اليمن فعاليتها السياسية التي تصفها ب"الذكرى السنوية للصرخة".

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ونشرت المليشيا الحوثية عناصرها في عدد من الشوارع الرئيسة التي استحدثت فيها عددا من نقاط التفتيش.

وأغلقت جميع الشوارع الرئيسية المؤدية إلى باب اليمن، ما تسببت في ازدحام شديد وحولت طريق مرور المركبات والسيارات إلى الأحياء الفرعية.