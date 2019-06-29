شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو...الاعلان رسميا عن اول ايام عيد الأضحى المبارك بالتقويم الهجري والميلادي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مصر ان موعد وقفة عرفات فلكيا ستوافق 10 اغسطس المقبل، وعيد الأضحى سيوافق يوم 11 من الشهر عينه.
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر مسؤول بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، لم تسمه القول إن غرة شهر ذو القعدة فلكيا، ستوافق 4 يوليو، مشيرا إلى أن هلال الشهر يولد يوم 2 يوليو في تمام الساعة 9 مساء و16 دقيقة، ويمكن رؤية الهلال يوم 3 يوليو المقبل.
وأوضح المصدر أنه يتم إجراء الحسابات الفلكية عن كل شهر لإعلان غرة كل شهر هجري، وكذلك تحديد يوم اكتمال القمر "البدر" عن كل شهر.
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