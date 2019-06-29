شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..تفجيرات وانقلاب في هذه الدولة العربية وقطر وسلطنة عمان تبدأ بأول تحركات لأنقاذ الموقف..لن تصدق ما هي الدولة(تفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت دولة قطر وسلطنة عمان بشدة التفجيرات الانتحارية الإرهابية التي وقعت يوم الخميس في تونس العاصمة.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، الجمعة،”تضامن السلطنة الأخوي الصادق مع الجمهورية التونسية الشقيقة لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها واستقرارها ضد آفة العنف والإرهاب”.







كما أعرب البيان عن “خالص التعازي والمواساة للشعب التونسي الشقيق حكومة وشعبا، والدعاء للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل”.

من جهتها، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين استهدفا سيارة للشرطة ومقر وحدة مكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وأديا إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وأكدت تضامنها التام مع الحكومة التونسية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.

وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وشعب وحكومة تونس، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، الخميس، تبنّيه لتفجيرين انتحاريين استهدفا العاصمة التونسية، وأسفرا عن مقتل أمني، وإصابة 9 أشخاص.

وذكر موقع “سايت” الأمريكي المتخصص برصد مواقع الجماعات المتطرفة، أن وكالة “أعماق” المحسوبة على “داعش” أعلنت تبني التنظيم الإرهابي للتفجيرين.

وقال الموقع نقلا عن وكالة التنظيم، إن “منفذي الهجومين على عناصر الأمن التونسي هما من مقاتلي داعش”.

وفي أقلّ من عام على تفجير انتحاري نفذته امرأة بقلب شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، استيقظ التونسيون، صبيحة الخميس، على وقع 3 عمليات إرهابية جديدة.

وتتمثل العملية الأولى في تعرّض محطة للإرسال بمحافظة قفصة (جنوب)، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة إرهابية، دون تسجيل أيّ خسائر بشرية أو مادية.

وبعد ساعات قليلة، شهد شارع “شارل ديغول” بالعاصمة تونس، هجوما انتحاريا أسفر عن مقتل رجل أمن، وإصابة آخر و3 مدنيين، بحسب الداخلية.

وبعد 10 دقائق فقط، فجر شخص نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بمنطقة القرجاني في العاصمة، ما أسفر عن إصابات فقط