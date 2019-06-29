شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة اعمال اماراتية تقع في غرام شاب باكستاني وسيم وتتزوجه وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها هذه الصور وهي معه باوضاع حميمه .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت واقعة زواج سيدة الأعمال، ومصممة الأزياء الإماراتية، سارة المدني، من رجل أعمال باكستاني ثري، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل صورًا تجمع سارة المدني مع زوجها رجل الأعمال الباكستاني الذي بدت عليه الوسامة بشكل لافت، بحسب ما وصف مغردين.

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وأقامت مصممة الأزياء الإماراتية حفل زواج على الطريقة الباكستانية مع زوجها، وظهرت بالزي الباكستاني المعروف في مناسبات الزواج.

والجدير بالذكر أن زوج سارة المدني مستثمر والرئيس التنفيذي لشركة الخواجة للعقارات، وجرت مراسم الزفاف في فندق ريكسوس أبوظبي، وذُكر أنّ حفل الزواج جرى بحسب التقاليد الباكستانية.