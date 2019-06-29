في جريمة مروعة.. أب يقتل بناته الثلاث غرقاً في برميل ماء بصنعاء

أقدم أب على قتل بناته الثلاث غرقاً بالماء صباح أمس الجمعة في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي.



وقالت مصادر محلية "إن أب يدعى "النعامي" أقدم على قتل بناته الثلاث وهن ملاك (15 عاماً)، رغد (10 أعوام)، رهف (7 أعوام)، في منطقة الصافية بحارة النصر جوار جامع الحسن وسط صنعاء".



وأفادت المصادر "أن الأب قام بإغراق بناته في برميل ماء حتى فارقن الحياة، حيث لم تفلح الأم والخال في إنقاذهن بعد اسعافهن إلى مستشفى الثورة".



ووفقا للمصادر "فإن الأب لاذ بالفرار عقب جريمته" غير ان مصادر أخرى تحدثت انه تم القاء القبض عليه بعد بضع ساعات من ارتكابه للجريمة.



وزادت نسبة الجرائم الجنائية في مناطق سيطرة الحوثيين جراء تردي الوضع المعيشي للسكان، وإصابتهم بحالات نفسية.