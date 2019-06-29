الجيش الوطني يحبط محاولة تسلل حوثية في لحج

أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه مواقعه ببلدات الشريجة وحيفان وحمالة في محافظة لحج شمالي المحافظة جنوب البلاد.
وأوضحت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش أفشلت محاولة التسلل في أعقاب معارك أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا الانقلابية، وإجبار عناصرها على التراجع والفرار.
ومن وقت لآخر تدفع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمجاميعها الإرهابية للتسلل ومحاولة اختراق دفاعات الجيش اليمني، معتمدة بذلك تكتيك حرب العصابات، غير أنها سرعان ما تتراجع وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة، تحت الضربات الموجعة للقوات الحكومية بإسناد مقاتلات التحالف العربي.
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