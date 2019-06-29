قوات الجيش تستعيد قرى ومواقع في حجة وعشرات القتلى بصفوف ميليشيا الحوثي

تمكنت قوات الجيش اليمني، مساء الجمعة، من استعادة عدد من القرى والمواقع العسكرية في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
وذكر المتحدث الرسمي باسم لواء الفرسان حسن عيشان أن وحدات من الجيش اليمني توغلت جنوبي غرب مديرية مستبأ غرب حجة، في هجوم مباغت، وتمكنت بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي من استعادة وتأمين عدد من القرى.
وقال المسؤول العسكري، إن قوات لواء الفرسان استعادت قرية "الحمراء" وجبل "الحصن"، فيما دكت مدفعية القوات البرية لتحالف دعم الشرعية تحصينات وتعزيزات حوثية في بلدة "المخابي" وجبل "مشعر" بذات المنطقة.
وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فضلا عن تدمير عدد من الآليات وخسائر مادية أخرى، وفقا لمتحدث لواء الفرسان بالمنطقة العسكرية الخامسة.
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