شكرا لقرائتكم خبر عن الفيديو الذي أشعل صفحات الانترنت اليوم.. ردة فعل محمد بن سلمان حينما وصل قمة العشرين وكان أردوغان بجانب ترامب؟(شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول السعوديون بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق تصرف ولي العهد محمد بن سلمان، لحظة وصوله قمة العشرين ووجود أردوغان بجانب ترامب .

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية"، ظهر الأمير محمد بن سلمان، متجاهلا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حين صافح بحرارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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السعوديون اعتبروا ردة فعل الأمير، بمثابة تصرف ناتج عن قوة يشعر بها ولي العهد، وتصاغرا لرئيس تركيا أردوغان.

فيما اعتبر ناشطون آخرون، أن ردة فعل بن سلمان تجاه أردوغان، تأتي على خلفية قضية خاشقجي ، الصحفي السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول، وصدرت تقارير تتهم بن سلمان بالتورط في القضية، فيما يصر أردوغان على إكمال التحقيقات وتدويل القضية.. معتبرا إياها جريمة تمس بالدولة التركية.