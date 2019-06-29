شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. جريمة مرعبة.. السقاف يقتلع ”عين” زوجته ويكسر جمجمتها ويحبسها ليعود وهي جثة هامدة وسط أطفالها الخمسة بصنعاء.. شاهد +18 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم رجل بالعاصمة صنعاء، وفي جريمة بشعة، قضت مضاجع من سمع بها، على اقتلاع "عين" زوجته وأم أولاده وكسر جمجمتها وحبسها.

وأوضحت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني" أن "الجاني المدعو علي أحمد حمود السقاف، الذي يسكن بحي حدة، سوق حجر، عذّب امرأته المجني عليها هدى الشرجبي، وأم أطفاله الخمسة لمدة عامين".

وأضافت المصادر أن "الجاني السقاف تجرد من كل معاني الإنسانية ومارس بحق زوجته "هدى" يوم الأربعاء الماضي، كل أنواع التعذيب وأقتلع إحدى عينيها وكسر جمجمتها وأغلق عليها هي وأطفالها الخمسة بغرفة في البيت وذهب لتناول طعام الغداء خارج البيت وتعاطى القات وعاد في المساء وهي جثة هامدة وسط أطفالها".

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ولفتت المصادر الى ان "هدى" ظلت صابرة ومحتسبة لمدة عامين منذُ ان بدأ يحقد عليها بسبب أن أخوها طلق أخت القاتل.

ودعا نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي الى الضغط على السلطات القضائية والاجهزة الامنية لمعاقبة المجرم السقاف وتقديمه للعدالة.

وكان رجل بصنعاء قتل زوجته، ام اطفاله الستة، ب13 طلقة بعد تعذيبها بوحشية، خلال يناير الماضي.

وتزايدت في الآونة الاخيرة، بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، جرائم القتل والتعذيب والاختطاف والسرقات، نتيجة لضعف الوازع الديني، وسوء الاحوال المعيشية لأغلب الاسر اليمنية، وفقا لمتخصص في علم الاجتماع الجنائي.

