شكرا لقرائتكم خبر عن اولى الصور للجريمة البشعة التي استيقظت عليها العاصمة صنعاء اليوم ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر أمني بأمن العاصمة صنعاء أن أحد الاباء ارتكب صباح اليوم الجمعة، جريمة بشعة بقتل بناته غرقا.

وأوضح المصدر في تصريح خاص الى "المشهد اليمني" أن والدهن المدعو علي عبدالله النعامي، اقدم على قتل بناته الثلاث غرقاً في برميل مياه، وهن طالبات في عُمرِ الزهور، بحي الصافية، حارة النصر الواقعة جوار جامع الحسن، جنوب العاصمة صنعاء.

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وافاد المصدر بان البحث جارٍ عن والدهن المجرم لينال جزاؤه الرادع. واشار المصدر الى ان المتوفيات ينتسبن الى بني بشر، مديرية همدان، محافظة صنعاء، وهن رغد علي عبدالله النعامي 10 أعوام، و رهف علي عبدالله النعامي 7 أعوام، و ملاك علي عبدالله النعامي 15 عاما.

و تناقل مواطنون ونشطاء، الجريمة المروعة، بمواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع.