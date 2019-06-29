شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة سعودية تُفاجأ برسالة ''أنت طالق'' عبر ''واتسآب''..وعند عودة زوجها الى البيت كشف عن مفاجأة حيرت الجميع ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فوجئت مواطنة في الباحة برسالة وصلتها على “واتسآب” تتضمن عبارة “أنت طالق” من زوجها، لتصرّ على الطلاق رغم محاولات الزوج الإنكار بأغلظ الأيمان.
وبحسب “عكاظ”، فإن الزوج أكد أنه لم يرسل الطلاق، وإن صدرت من هاتفه فلا علم له بها، خصوصًا أن علاقتهما لم يشبها أية خلافات قبل هذه الرسالة، علاوة على أن لديهما أطفالًا.
ولكن أصرت الزوجة على موقفها وغادرت منزل الزوجية، فيما لا يزال الزوج يبحث عن مخارج شرعية واجتماعية من الورطة التي أوقعته بها التقنية.
الموقف الشرعي والقانوني
من جانبه، أوضح المستشار الأسري أحمد الغامدي أن العلاقة بين الزوجين قائمة إذا أثبت الزوج الرجعة ووثقها، مشيرًا إلى أن الطلاق يقع بإرادة الزوج إيقاعه.
وأكد “الغامدي”، أن كتابة رسالة أنت طالق توقع الطلاق حال التلفظ بها، كون الطلاق من الثلاث اللواتي جدّهن جد وهزلهن جد؛ مستثنيًا حالة واحدة لعدم وقوع الطلاق، وذلك في حال ظهر للزوجين أن هناك من استخدم جوال الزوج دون علمه.
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