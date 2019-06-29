ميليشيات الحوثي تستخدم حيلة جديدة لإخضاع شباب العاصمة صنعاء

ذكرت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي الانقلابية اختطفت أحد المواطنين، من وسط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، بعد تسليمه مواد أولية لصناعة قنابل متفجرة، وتوريطه بها.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي اختطفت منتصف يونيو الجاري 2019م، المواطن "محمد الكامل"، من حي الحصبة وسط العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي اختطفت المواطن محمد بعد أن أرسل له أحد أنصارها المجندين في جبهاتها القتالية كراتين فيها مادة الديناميت الخام، كأمانة يحتفظ بها عنده.

وأوضحت أن أحد أتباع المليشيا الانقلابية والمقاتلين معها في الجبهة، وهو يعتبر نفسه صديق لمحمد ويثق به، قال: " هذه الكراتين أمانة عندك"، بعدها داهمت مليشيا الحوثي منزله واختطفه بسبب هذه الكراتين المليئة بمادة الديناميت، الذي لا يعلم عنها الكامل شيء وما بداخلها.

يذكر أن مليشيا الحوثي اختطفت مئات الشباب منذ انقلابها الغاشم بتهم مشابهة، كما أجبرت المختطفين على الاعتراف بتهم لا يعرفون عنها شيئ سوى رغبة منهم في التخفيف من وطأة العذاب الذي يلاقونه من المليشيا في سجونها.