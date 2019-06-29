شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني يتوقع حدوث ظواهر فلكية كبيرة خلال الشهر القادم (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الخبير الدولي في العلوم الفلكية، عدنان الشوافي، إن حدثين فلكيين سيحدثان في شهر يوليو المقبل.

وأوضح الشوافي، في بيان نشره الجمعة 28 يونيو/حزيران 2019، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العالم على موعد يوم الثلاثاء المقبل الثاني من يوليو 2019 مع كسوف كلي للشمس، حيث يبدأ أول ملامسة لدائرة شبه الظل (الكسوف الجزئي) الساعة 7:55 مساء بتوقيت صنعاء (UTC 3) ويكون ذلك بعد غروب الشمس على اليمن، وأول ملامسة لدائرة الظل (الكسوف الكلي) الساعة 9:01 مساءً بتوقيت صنعاء (UTC 3) وذروة الكسوف سيكون الساعة 10:22 مساءً بتوقيت صنعاء.

وأشار إلى أنه لا يمكن رؤية الكسوف من اليمن وجميع دول الوطن العربي والنصف الشمالي للكرة الأرضية؛ بينما يكون الكسوف مرئيا من جنوب المحيط الهادي وأمريكا اللاتينية، كما ستمر دائرة الكسوف الكلي في تشيلي والارجنتين.

ونوه الى ان الكسوف للشمس يحدث دائما عند الاقتران المركزي للشمس والقمر للراصد من الأرض (حيث يتزامن على وجه التقريبً ذروة الكسوف دائما مع ولادة الهلال للشهر الهجري التالي).

وبين أنه يشترط لحدوث الكسوف تواجد القمر في النقطة الصاعدة أو الهابطة في مداره المائل حول الأرض وهذا ما يجعلنا لا نشهد الكسوف شهرياً مع ولادة كل هلال.

