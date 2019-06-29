شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجار انتفاضة قبلية جديدة عارمة ضد الحوثي واندلاع مواجهات شرسة خلفت عشرات القتلى ودوي انفجارات ضخمة والطيران يتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت أنباء محلية بمحافظة صعدة باندلاع مواجهات عنيفة بين القبائل وميليشيا الحوثي، خلفت قتلى وجرحى.

وأفادت مصادر أن المواجهات العنيفة اندلعت بين قبائل بني خولي بمديرية منبه، بعد هجوم حوثي مفاجئ بعشرات الآليات وسقوط شهيد من القبائل وعدد من الجرحى… وأشارت المعلومات الأولية إلى نشوب قتال ضار بين قبائل بني خولي في مديرية منبه والحوثيين استخدمت فيه جميع أنواع الأسلحة في مناطق معروفة بالوعورة وصعوبة التضاريس. ولم ترد معلومات حول خلفيات محددة للتوتر الأخير واندلاع المواجهات التي وصفتها مصادر بالعنيفة عقب هجوم مبيت شنه الحوثيون. لكن القبائل ثاروا على الميليشيا، حيث قتل عدد كبير من الحوثيين.

من جانب اخر استهدفت مقاتلات التحالف معسكرات للميليشيا في محافظة عمران شمال صنعاء، فيما لقي العشرات من عناصر المليشيات مصرعهم في معارك عنيفة تدور رحاها في منطقة الفاخر على حدود محافظة الضالع مع محافظة إب.

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وحسب مصادر محلية فإن مقاتلات التحالف نفذت سلسلة غارات جوية استهدفت معسكرات ومواقع لميليشيا الحوثي في عدد من مناطق محافظة عمران.

حيث استهدفت معسكر الجبل الأسود بمديرية سفيان، والمجمع للحكومي للميليشيا في مديرية حوث، والذي يستخدم كمقر لقيادات الميليشيا التي تشرف على المعسكرات السرية وتخزين الأسلحة في المحافظة.

ووفق ما قالته المصادر فإن انفجارات كبيرة سمعت في المواقع المستهدفة، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منها، إذ قامت الميليشيا بنقل الأسلحة والذخائر من المعسكرات السابقة وقامت بتخزينها في محافظة عمران بما فيها الطائرات بدون طيار، كما لجأت إلى استخدام بطون الأودية كمعسكرات لتدريب المقاتلين وإرسالهم إلى الجبهات.