أبطال العالم للملاكمة العربية يزورون قصر سيئون التاريخي

زار الوفد المشارك في بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين اليوم المتحف في قصر سيئون التاريخي في إطار برنامج سياحي نظمته اللجنة المشرفة للبطولة .

وخلال الزيارة قدم مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بحضرموت الوادي والصحراء عبدالرحمن السقاف لرئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الدكتور الهادي السديري و الوفد المشارك شرحا اثريا وتاريخيا عن محتويات أقسام الآثار والعادات والتقاليد والصور التاريخية، إضافة الى القطع النادرة والثمينة التي تعود إلى أكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد، مشيرا الى ان هذا المعلم الأثري يعد واحدا من جملة الإرث التاريخي والحضاري الزاخر في حضرموت وعموم اليمن .

بدورهم عبر الزوار عن إعجابهم الكبير بما تكتنزه حضرموت من ارث تاريخي كبير في مختلف المجالات، مشيدين بما شاهدوه من اهتمام وتنظيم من القائمين عليه .