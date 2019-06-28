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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة، الموافق 28 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: 

ضبط مسافر يمني في مطار الملكة علياء بحوزته شحنة قات

https://www.alyamanalaraby.com/399476

علاقة الإصلاح والحوثي إنعكاس لتقارب قطر وإيران .. تقرير

https://www.alyamanalaraby.com/399482

شاهد .. صندوق النظافة يكثف حملاته في مديرية صيرة بعدن

https://www.alyamanalaraby.com/399488

الإصلاح والحوثيون.. اتجاه نحو تحالف رسمي؟

https://www.alyamanalaraby.com/399490

احباط محاولة تهريب قطع أثرية قديمة إلى الخارج

https://www.alyamanalaraby.com/399509

الأمير يبحث إمكانية استفادة اليمن من تجربة المجر في المجال الأمني والعسكري

https://www.alyamanalaraby.com/399512

حضرموت.. مؤتمر صحفي بسيئون يستعرض ترتيبات انطلاق بطولة الملاكمة العربية

https://www.alyamanalaraby.com/399517

تركيا.. حكم بمواصلة احتجاز موظف بالقنصلية الأمريكية

https://www.alyamanalaraby.com/399520

تقدم كبير لقوات الجيش شمال محافظة الضالع

https://www.alyamanalaraby.com/399527

المليشيات تقصف مواقع العمالقة في مديرية حيس جنوب الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/399529

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على طريقة الحوثيين.. الأسد يستغل مساعدات إعادة الإعمال لترسيخ القمع

https://www.alyamanalaraby.com/399533

وزارة المالية توجه بإغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية والأهلية والإسلامية .. وثيقة

https://www.alyamanalaraby.com/399534

البرنامج السعودي يوزع 30 قارب على الصيادين في المهرة

https://www.alyamanalaraby.com/399537

لحج.. التحالف يقصف مواقع لمليشيا الحوثي في كرش

https://www.alyamanalaraby.com/399538

إتلاف 5 الاف لغم حوثي في حجة

https://www.alyamanalaraby.com/399539

صعدة.. مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقبائل مديرية منبه الحدودية.. تفاصيل

https://www.alyamanalaraby.com/399548

غريفيث يبدأ جولة جديدة الأسبوع المقبل للمضي بعملية السلام في اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/399551

جرائم حوثية جديدة بحق المدنيين في الضالع

https://www.alyamanalaraby.com/399552

اليماني يكشف أسباب إستقالته وينتقد أداء الأمم المتحدة

https://www.alyamanalaraby.com/399558

نائب الرئيس يحث الإعلام الرسمي على مضاعفة الجهود لمواجهة إعلام الميليشيات

https://www.alyamanalaraby.com/399564

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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