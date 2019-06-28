أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة، الموافق 28 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي:
ضبط مسافر يمني في مطار الملكة علياء بحوزته شحنة قات
https://www.alyamanalaraby.com/399476
علاقة الإصلاح والحوثي إنعكاس لتقارب قطر وإيران .. تقرير
https://www.alyamanalaraby.com/399482
شاهد .. صندوق النظافة يكثف حملاته في مديرية صيرة بعدن
https://www.alyamanalaraby.com/399488
الإصلاح والحوثيون.. اتجاه نحو تحالف رسمي؟
https://www.alyamanalaraby.com/399490
احباط محاولة تهريب قطع أثرية قديمة إلى الخارج
https://www.alyamanalaraby.com/399509
الأمير يبحث إمكانية استفادة اليمن من تجربة المجر في المجال الأمني والعسكري
https://www.alyamanalaraby.com/399512
حضرموت.. مؤتمر صحفي بسيئون يستعرض ترتيبات انطلاق بطولة الملاكمة العربية
https://www.alyamanalaraby.com/399517
تركيا.. حكم بمواصلة احتجاز موظف بالقنصلية الأمريكية
https://www.alyamanalaraby.com/399520
تقدم كبير لقوات الجيش شمال محافظة الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/399527
المليشيات تقصف مواقع العمالقة في مديرية حيس جنوب الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/399529
على طريقة الحوثيين.. الأسد يستغل مساعدات إعادة الإعمال لترسيخ القمع
https://www.alyamanalaraby.com/399533
وزارة المالية توجه بإغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية والأهلية والإسلامية .. وثيقة
https://www.alyamanalaraby.com/399534
البرنامج السعودي يوزع 30 قارب على الصيادين في المهرة
https://www.alyamanalaraby.com/399537
لحج.. التحالف يقصف مواقع لمليشيا الحوثي في كرش
https://www.alyamanalaraby.com/399538
إتلاف 5 الاف لغم حوثي في حجة
https://www.alyamanalaraby.com/399539
صعدة.. مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقبائل مديرية منبه الحدودية.. تفاصيل
https://www.alyamanalaraby.com/399548
غريفيث يبدأ جولة جديدة الأسبوع المقبل للمضي بعملية السلام في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/399551
جرائم حوثية جديدة بحق المدنيين في الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/399552
اليماني يكشف أسباب إستقالته وينتقد أداء الأمم المتحدة
https://www.alyamanalaraby.com/399558
نائب الرئيس يحث الإعلام الرسمي على مضاعفة الجهود لمواجهة إعلام الميليشيات
https://www.alyamanalaraby.com/399564
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