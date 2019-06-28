أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة، الموافق 28 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: ضبط مسافر يمني في مطار الملكة علياء بحوزته شحنة قات https://www.alyamanalaraby.com/399476 علاقة الإصلاح والحوثي إنعكاس لتقارب قطر وإيران .. تقرير https://www.alyamanalaraby.com/399482 شاهد .. صندوق النظافة يكثف حملاته في مديرية صيرة بعدن https://www.alyamanalaraby.com/399488 الإصلاح والحوثيون.. اتجاه نحو تحالف رسمي؟ https://www.alyamanalaraby.com/399490 احباط محاولة تهريب قطع أثرية قديمة إلى الخارج https://www.alyamanalaraby.com/399509 الأمير يبحث إمكانية استفادة اليمن من تجربة المجر في المجال الأمني والعسكري https://www.alyamanalaraby.com/399512 حضرموت.. مؤتمر صحفي بسيئون يستعرض ترتيبات انطلاق بطولة الملاكمة العربية https://www.alyamanalaraby.com/399517 تركيا.. حكم بمواصلة احتجاز موظف بالقنصلية الأمريكية https://www.alyamanalaraby.com/399520 تقدم كبير لقوات الجيش شمال محافظة الضالع https://www.alyamanalaraby.com/399527 المليشيات تقصف مواقع العمالقة في مديرية حيس جنوب الحديدة https://www.alyamanalaraby.com/399529 Advertisements على طريقة الحوثيين.. الأسد يستغل مساعدات إعادة الإعمال لترسيخ القمع https://www.alyamanalaraby.com/399533 وزارة المالية توجه بإغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية والأهلية والإسلامية .. وثيقة https://www.alyamanalaraby.com/399534 البرنامج السعودي يوزع 30 قارب على الصيادين في المهرة https://www.alyamanalaraby.com/399537 لحج.. التحالف يقصف مواقع لمليشيا الحوثي في كرش https://www.alyamanalaraby.com/399538 إتلاف 5 الاف لغم حوثي في حجة https://www.alyamanalaraby.com/399539 صعدة.. مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقبائل مديرية منبه الحدودية.. تفاصيل https://www.alyamanalaraby.com/399548 غريفيث يبدأ جولة جديدة الأسبوع المقبل للمضي بعملية السلام في اليمن https://www.alyamanalaraby.com/399551 جرائم حوثية جديدة بحق المدنيين في الضالع https://www.alyamanalaraby.com/399552 اليماني يكشف أسباب إستقالته وينتقد أداء الأمم المتحدة https://www.alyamanalaraby.com/399558 نائب الرئيس يحث الإعلام الرسمي على مضاعفة الجهود لمواجهة إعلام الميليشيات https://www.alyamanalaraby.com/399564

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