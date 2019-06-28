استقطاب عناصر تابعة لحزب الإصلاح الى جبهات صعدة

قالت مصادر محلية إن مجاميع من جنود ألوية تعز يتم استقطابهم عبر سماسرة إلى جبهات صعدة وحرض مقابل راتب شهري يقدر بألفي ريال سعودي ورتب عسكرية لقادة المجموعات والمواقع.
وأضافت المصادر، أن آخر دفعة توجهت إلى جبهة حرض كانت من اللواء 17 مشاة وعدد أفرادها يتجاوز الستين جندياً من مختلف المواقع العسكرية.
وأكدت المصادر أن قيادات محور تعز والألوية العسكرية في المحافظة لا تمانع في رحيل أفرادها، حيث تقوم بمصادرة مرتباتهم واستبدالهم لاحقاً بعناصر من الحشد الشعبي التابع لحزب الإصلاح.
وأشارت المصادر إلى وجود سماسرة يستقطبون الجنود وإرسالهم إلى جبهات حرض وصعدة مقابل حصول السماسرة على مقابل مالي عن كل فرد من قيادات الجبهات هناك.
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