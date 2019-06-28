شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان في قمة العشرين يخطف الأنظار.. ويفاجئ ترامب بحركة أحرجت جميع الزعماء الموجودين .. وصورة تشعل ”تويتر” والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اليوم بجانب ترامب ، مواقع التواصل الاجتماعي .
حيث تداول النشطاء السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لولي العهد وهو يصافح ترامب، فيما بقية الزعماء يحيون الكاميرا.
وتعليقا على الصورة، قال الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود، في تغريدة على تويتر، رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية" : "حميعهم يلوحون للعالم .. إلا ترامب يصافح العالم" .
وتصدر هاشتاق "محمد سلمان في قمة العشرين" التراند في التداولات السعودية لهذا اليوم.
الجدير بالذكر، أن الدول العشرين الأقوى اقتصادا في العالم بدأت اليوم قمتها في اليابان.
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