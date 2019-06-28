شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة أمام الجميع اسباب استقالته بكل وضوح ..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية المستقيل في الحكومة اليمنية الشرعية، خالد اليماني" إن قرار استقالته جاء بسبب ملاحظات على أداء وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية والتي لم تكن بالشكل المفترض.

وفي أول مقابلة تلفزيونية منذ قرار استقالته بثتها قناة العربية من نيويورك قال " اليماني " أنه لولا الدعم السعودي لما استطاعت الحكومة اليمنية تأدية عملها".

وذكر أن "ميليشيات الحوثي لا تريد اتفاقاً بسبب إيران"، وأنها تسعى للتهرب من مسؤولياتها القانونية، والاستفادة من عمليات التهريب عبر ميناء الحديدة.

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وطالب اليماني، المبعوث الدولي في اليمن، مارتن غريفيثس، بأن يكون واضحاً بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمرجعيات.

وأوضح أن الأمم المتحدة ارتكبت أخطاء كبيرة في الملف اليمني، في إشارة إلى معاملة الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية على قدم المساواة.

وأعرب عن ثقته في السعودية والإمارات، مشيراً إلى أن صياغة علاقتهما مع الحكومة اليمنية الشرعية تحتاج إلى الحوار المستمر، وهو ما يجري حالياً. وقال إن الاستقالة التي تقدم بها في 10 يونيو/حزيران الجاري من منصبه تعود إلى ملاحظاته على أداء وزارة الخارجية اليمنية.