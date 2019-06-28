شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يظهر في باب اليمن بصنعاء.. والتحالف يعلن “عملية جوية“ أصابت الهدف بدقة وخبر عاجل من المسيرة..(تفاصيل وصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت اليوم مظاهرات للحوثيين في عدة محافظات خاضعة لسيطرتهم منها العاصمة صنعاء، لإحياء ما تسميها الجماعة ذكرى الصرخة.

وفي مظاهرة صنعاء، ظهر عبدالملك الحوثي بصور ورايات أضعافا مضاعفة من صور العلم اليمني، ما يعزز فكرة الولاء الأعمى لعناصر المليشيات لعبدالملك الحوثي على حساب اليمن واليمنيين.

عسكريا، أعلن التحالف العربي عن عملية جوية تصدى على إثرها لطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء.

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وقال التحالف إنه أسقط طائرة مسيرة إيرانية الصنع داخل الأجواء اليمنية أطلقت من شمال صنعاء نحو السعودية.