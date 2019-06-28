شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا تفجر مفاجأة جديدة .. الطائرات المسيرة التي هاجمت السعودية انطلقت من هذة الدولة وليس من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خلص المسؤولون الأمريكيون إلى أن هجمات الطائرات من دون طيار على منشآت نفطية سعودية في مايو انطلقت من العراق وليس اليمن، مما أثار مخاوف من أن حلفاء إيران في المنطقة يحاولون فتح جبهة جديدة في الصراع، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكانت مليشيا الحوثيين تبنت تلك الهجمات، لكن المخابرات الأمريكية قالت إن الهجمات شنت من جنوب العراق على الأرجح من قبل مليشيات مدعومة من إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزير الخارجية مايك بومبيو، حث رئيس الوزراء العراقي على اتخاذ خطوات لضمان عدم استخدام العراق كقاعدة انطلاق جديدة للهجمات.

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وبحسب الصحيفة يحقق القادة العراقيون التقييم الأمريكي وطلبوا من إدارة ترامب الحصول على مزيد من الأدلة لدعم مزاعمهم.

ونقلت الولايات المتحدة تقييمها إلى المسؤولين العراقيين، وأثار بومبيو القضية في مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا الشهر مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

ويريد المسؤولون الأمريكيون من بغداد أن تبذل المزيد من الجهد لكبح الميليشيات المتحالفة مع إيران التي تغلغلت في السلطة منذ أن ساعدت في الحرب ضد داعش، بما في ذلك منعها من استخدام الأراضي العراقية كقاعدة انطلاق لشن هجمات ضد الجيش الأمريكي أو حلفائه.