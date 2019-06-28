بيان صادر عن صوت المراة المهرية الحر

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عدن - ياسمين التهامي - بسم الله الرحمن الرحيم

أن المطالبة بحقوق المواطنين رسالة عظيمة وعمل أخلاقي لن يقوم به إلا العظماء والخيرين ، فالأحرار دائماً يطالبون بحقوق المشروعة، بينما الجبناء ينهبون ويسترزقون ويأكلون حقوق بلدانهم ، وأن المطالبة بتوفير الخدمات الاساسية حق من حقوق الشعوب في أي بلد في العالم ومطلب شرعي لكل مواطن حريص على مستقبل وحقوق مجتمعة.

وأننا في صوت المرأة المهرية الحر هدفنا المطالبة بتوفير الخدمات الضرورية ومكافحة الفساد ومحاربة المتاجريين بحقوق المهرة وابناءئها، وننقل معاناة المواطنين في المحافظة الى الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية الدولية دون أستهداف جه أو جماعة أو أفراد معين ، ونعمل جاهدين وبكل إخلاص الوقوف الى جانب المواطنين والرفع من معاناتهم والسعي في كشف الفاسديين والمتاجريين بحقوق أبناء المهرة.

ونأسف كثيراً لتصرفات بعض الجهات التي تسعى الى الأسترزاق بأسم المهرة وابناءئها ونشر بلاغات وإطلاق التهم الكاذبة لتبرير عن فسادهم في خدمة المجتمع والتي ليس لديها النية الصالحة والصادقه في المساهمة في بناء البنية التحتية ومساعدة المواطنين ، كون المحافظة تمتلك إيرادات كفيلة وكافية لتوفير كافة الخدمات الأساسية للمحافظة ، ونحمل المجلس العام والسلطة المحلية بمحافظة المهرة مسؤولية تدني مستوى الخدمات وتدهور الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

وندعو كل الشرفاء والمخلصين من أبناء المحافظة الوقوف الى جانب هذه المطالب الشرعية ، وعدم الأنجرار خلف الفتن التي تسعى إليها عملاء قطر وإيران لإثارة الصراعات بين أبناء المهرة عبر تكتلات خارجة عن القانون ،

كما ندعوا جميع الأحزاب السياسية والشيوخ والأعيان الأتفاق من أجل مصلحة المهرة تحت ظل السلطة المحلية بالمحافظة دون الأنحناء الى مصالحهم الشخصية.

ونشيد بسرعة تجاوب محافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت على تقديمة عدد 3 سيارات لصندوق النظافة والتحسين في المحافظة.

ونطالب السلطة السلطة المحلية بالمحافظة بعدد من المطالب لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على النحو التالي :

1- نطالب بسرعة إعادة شبكة المياة في مناطق ضبوت وهروت التي أنقطعت عنها خدمة المياة منذ أعصار لُبان الذي ضرب المحافظة من العام الماضي وتجنب المواطنين تحمل أعباء شراء المياه عبر الوايتات ( البوز ) التي يصل سعر البوزة الماء الواحده عشرة الف ريال يمني ، و معالجة مشكلة المياه في مناطق يروب ومونغ والفيدمي وغيرها من مناطق مديرية الغيضة التي تعاني من انعدام مشروع المياة.

2- نطالب إعادة سفلتة الطريق الرابط بين منطقة العبري والغيضة وكافة طرقات المحافظة.

3- نطالب دعم مؤسسة الكهرباء بمولدات إضافية لتغطية عجز الطاقة التوليدية والذي تسبب في تكرار وزيادة الأنطفاءات في المحافظة.

4- نطالب دعم مشروع الصرف الصحي وإلزام المواطنين بتغطية بياراتهم وإلزام الفنادق والإدارات الحكومية بتغطية البيرات التي قد تنشب عن كارثة بيئة وصحية بالعاصمة الغيضة.

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5- نطالب دعم مستشفى الغيضة بإشعة مقطعية ومغنطيسية ورفد المستشفى بالكادر الصحي المتخصص والأجهزة الطبية اللأزمة.

6- نطالب بسرعة معالجة ما خلفه اعصار لبان من أضرار في القطاعات الحكومية والخاصة وتعويض المواطنين المتضررين.

7- نطالب أن يكون للمرأة دور فعّال من كل الجوانب وإعطاها كامل حقوقها.

محافظة المهرة هي حزبنا الاكبر ولايمكن لشخص اوجماعة يكون الوصي عليها

#أمن واستقرار المهرة مطلبنا جميعاً

والله ولي التوفيق

صادر عن صوت المراة المهرية الحر

الجمعة 2019/6/28