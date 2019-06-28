سيئون: لجنة تنظيم بطولة الملاكمة تعد برنامج متكامل لإبراز الموروث والعادات الحضرمية

استعرضت اللجنة التحضيرية لبطولة الملاكمة العربية للمحترفين بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، الترتيبات الأخيرة لانطلاق البطولة، مساء اليوم الجمعة، بصالة الشهيد علي عبيد بامعبد بالمدينة الواقعة شرقي اليمن.

وأوضح الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء رئيس اللجنة التحضيرية عبدالهادي التميمي خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة أعدت للبطولة برنامجا متكاملا يحوي عدد من الأنشطة السياحية والثقافية والفنية المختلفة التي تبرز الموروث والعادات الحضرمية.

وقال التميمي، إن استضافة سيئون لهذا الحدث الرياضي يأتي بهدف اطلاع الزوار على التراث التاريخي والمعالم السياحية، واكتشاف القدرات والمواهب الشبابية وتنميتها وتأهيلها، إضافة إلى الاستفادة من وجود النخب الرياضية وتفعيل الشراكة معهم بما يسهم في تطوير البنية الرياضية.

ولفت التميمي إلى أن الحضور للبطولة يكون عبر الأندية الرياضية ومنظمات المجتمع المدني كرد اعتبار لهم على جهودهم المضنية ووقوفهم مع السلطة ومساندتهم لها في تنفيذ الكثير من البرامج المختلفة، وأن البطولة ستنقل على الهواء عبر قناة حضرموت الفضائية.

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بدوره أعرب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الدكتور الهادي السديري عن شكره لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لرعايته للبطولة.

وحضر المؤتمر الصحفي قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الشباب فهمي باضاوي وممثل الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم (الفيفا) بيار ميقاشا.

وستنطلق البطولة، مساء اليوم الجمعة، لمدة يومين، سيشارك فيها 16بطلا من أبطال الملاكمة العالميين الأجانب و12بطلا عربيا.

