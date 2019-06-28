الأجهزة الأمنية بالشحر تضبط 3 قضايا سرقة خلال الأسبوع المنصرم

ضبطت الأجهزة الأمنية بإدارة أمن مديرية الشحر 3 قضايا سرقة متنوعة بينها قضية نصب واحتيال خلال الأسبوع الماضي في مديرية الشحر بنسبة ضبط بلغت 99٪ بالمائة .

حيث ألقت الأجهزة الأمنية في إدارة أمن المديرية في وقت سابق من الأسبوع المنصرم، القبض على المدعو (ع،ل،ب) بتهمة سرقة أسلاك كهربائية وأدوات منزلية تابعة لمواطن ، وقد أفضت عملية بحث وتحري واسعة وتتبع تفاصيل الواقعة، إلى التوصل إلى مرتكب السرقة خلال أقل من 24ساعة من استقبال البلاغ. وتم ضبطه وبحوزته المسروقات وجرى التحفظ عليها واعترف خلال التحقيقات معه بقيامه بسرقة المضبوطات ،وقد أحالته ملف القضية إلى الجهات المختصة .

وفي جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية في شرطة " مركز المنصورة " من كشف لص قام بسرقة عدد (3) جوالات لمس تابعة لمواطنين اثنين من خارج مدينة الشحر ،سُرقت جوالاتهم حينما كانوا نائمين في إحدى محطات الوقود.

وباشر أفراد البحث والتحري بإشراف مباشر من قائد المركز الملازم أول / خالد محمد العريبي، النزول إلى موقع السرقة والتحري والمتابعة وجمع المعلومات وتم التوصل خلال مدة قصيرة إلى مرتكب السرقة والتعرف عليه ويدعى ( س،ح،ش) 30 عام وجرى ضبطه في وقت لاحق من قبل الأجهزة الأمنية في مركز شحير- غيل باوزير، بعد التعميم عليه، واعترف المتهم خلال التحقيق معه في الواقعة بسرقة الجوالات ،وستتم إحالته إلى الجهاز القضائي بعد أن تستكمل الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

وفي قضية نصب واحتيال تعرض لها ملاك عدد من صيدليات الدواء، من قبل شخص من أبناء المناطق الشمالية انتحل صفه وكالة توزيع الأدوية ، تمكن أفراد البحث الجنائي والتحري من من رصد المدعو (ب،ح،ش) في محافظة المهرة بعد عملية بحث ومتابعة وتعقب واسعة ، وجرى الإبلاغ والتعميم عليه وضبطه من قبل الأجهزة الأمنية في شرطة محافظة المهرة وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية بأمن الشحر لإتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته الى الجهات القضائية المختصة.

وأشاد الملازم أول /أحمد عبدالله عدلان مدير قسم البحث الجنائي بأمن مديرية الشحر بتعاون مركز شرطة شحير والمساعدة في ضبط المطلوبين أمنياً، شاكر قيادة ومنتسبي المركز وعلى رأسها الملازم أول /سعيد مبارك بن كليب. كما ثمن تعاون إدارة أمن وشرطة محافظة المهرة مع الأجهزة الأمنية بأمن حضرموت والجهود المبذولة في كثير من القضايا المختلفة.

ووجه مدير أمن وشرطة مديرية الشحر العقيد /عوض عبدالله بن عكاس العوبثاني، إدارة البحث الجنائي بسرعة إنجاز الإجراءات القانونية في القضايا المضبوطة وإحالة ملفاتها إلى الأجهزة القضائية للبث فيها وتحقيق العدالة.