انطلاق بطولة العالم للملاكمة بمدينة سيئون

انطلقت مساء اليوم الجمعة 28 يونيو/ حزيران بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين في مدينة سيئون بوادي حضرموت. ويأتي هذا الحدث التاريخي الذي احتضنه مدينة سيئون، بمشاركة ملاكمين يمنيين وعرب وأجانب يحمل شعار (بطولة الأخوة السعودية الإماراتية اليمنية). بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين، افتتحها عدد من المسؤولين بالسلطة المحلية بالمحافظة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والرياضية. وتستمر فعاليات البطولة التي انطلقت عند الـ8 والنصف بتوقيت العاصمة المؤقتة عدن، حتى الساعة الـ12 منتصف الليل.

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