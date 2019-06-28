نائب الرئيس يحث الإعلام الرسمي على مضاعفة الجهود لمواجهة إعلام الميليشيات

حث نائب رئيس الجمهورية، الفريق، علي محسن صالح، الإعلام الرسمي على مضاعفة الجهود لمواجهة تضليل إعلام ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الجمعة، وزير الإعلام معمر الإرياني للإطلاع على سير عمل الوزارة وبقية مؤسسات الاعلام الرسمي، حسبما أفادت وكالة سبأ الرسمية .

واستمع نائب الرئيس خلال اللقاء إلى نتائج الزيارات والمشاركات الخارجية ومنها الزيارة للولايات المتحدة الأمريكية والأنشطة واللقاءات التي أجريت على هامشها مع مختلف الجهات والشخصيات بهدف إيصال رؤى الشرعية وما تخوضه بلادنا بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبدعم الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية من معركة عروبية وطنية لاستعادة الدولة ودحر الانقلاب المدعوم من إيران.

وأشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة، منوهاً إلى الأهمية البالغة التي يلعبها الإعلام في وقتنا الحالي حيث تتضاعف فيه كمية التضليل والدعاية والحملات المضادة ضد أبناء الشعب اليمني والأحرار من أبطال الجيش وقيادة الشرعية والتي تتبناها أدوات الانقلاب الدعائية، الأمر الذي يتطلب جهوداً مضاعفة من قبل إعلامنا الرسمي للتعزيز من وعي المواطنين والتعبئة والتنوير لمواجهة الميليشيا الانقلابية الإمامية وأدواتها المختلفة.

من جانبه أشار وزير الإعلام إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالوزارة وبمؤسساتها الرسمية المختلفة.