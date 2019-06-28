اليماني يكشف أسباب إستقالته وينتقد أداء الأمم المتحدة

كشف وزير الخارجية السابق، خالد اليماني، أسباب إستقالته من منصبه، مؤكداً أن أسباب الإستقالة مرتبط بأداء وزارة الخارجية التي كان يديرها .

وأنتقد اليماني في تصريحات لقناة العربية الإخبارية، أداء الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة إرتكبت أخطاء كبيرة في الملف اليمني .

وأشاد اليماني بالدعم السعودي للحكومة اليمنية .. مؤكداً أنه لولا الدعم السعودي لما أستطاع الحكومة تأدية عملها .

كما كشف اليماني أسباب تعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية ورفضها تنفيذ بنود إتفاق السودي .. موضحاً أن ميليشيا الحوثي لا تريد هذا الإتفاق بسبب إيران .