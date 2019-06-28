جرائم حوثية جديدة بحق المدنيين في الضالع

كشف وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، عن إرتكاب ميليشيا الحوثي الإنقلابية لجريمتين جديدتين، اليوم الجمعة، في محافظة الضالع .
وقال عسكر في تغريدة نشرها على حسابه بتويتر، أن الميليشيات إستهدفت اليوم في مديرية حجر (رعاة الغنم) مما أسفر عن إصابة طفل إصابة خطيرة وإمراة .
وأضاف أن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيات سقطت اليوم على المواطن فتح علي مثنى العزب وزوجته في عمرمة الزبيريات غرب قعطبة .
وتتواصل الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة الضالع التي تشهد مواجهات عنيفة منذ أسابيع، بسبب خيانة قيادات عسكرية في قوات الشرعية موالية لحزب الإصلاح .
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