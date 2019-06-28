غريفيث يبدأ جولة جديدة الأسبوع المقبل للمضي بعملية السلام في اليمن

يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأسبوع القادم، جولة جديدة من أجل عملية السلام في اليمن وإنهاء الحرب .

وقال مكتب غريفيث في تغريدة له بتويتر، رصدها "الخليج 365" أن المبعوث الاممي سيزور روسيا ، والامارات المتحدة العربية وسلطنة عمان الأسبوع المقبل للمضي قدما بعملية السلام في اليمن.

وأكد المكتب أن المبعوث الأممي مصمّم على التوصّل الى حلّ سياسي شامل للنزاع ويشجّعه التزام الأطراف وأصحاب الشأن على الانخراط معه.

وكان غريفيث قد التقى منتصف الأسبوع الجاري، بنائب الرئيس، علي محسن الأحمر، لمناقشة تصحيح مسار تنفيذ إتفاق السويد .

وقالت مصادر محلية، أن غريفيث تعهد بإصلاح الإختلالات التي رافقت تنفيذ بنود إتفاق السويد .