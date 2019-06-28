صعدة.. مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقبائل مديرية منبه الحدودية.. تفاصيل

شنت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، حزيران 28، 2019، هجوما على قبائل في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا شنت هجوما عنيفا على قبائل بني خولي في مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر أن المليشيا تحركت بعدد من المصفحات باتجاه المناطق المستهدفة تحت قصف عشوائي عنيف.

وأوضحت المصادر أن القصف استهدف قرى: جلحاء وسموعة وركب والشرقي والشرح والبرص والدحرة والغربي.

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وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن شهيد وجرحى في صفوف أبناء القبائل، و4 قتلى من الحوثيين.

ولفتت المصادر إلى أن المواجهات مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

ودعت القبائل قوات الجيش والتحالف إلى تقديم الدعم لها في قتالها مع المليشيا.