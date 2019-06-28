شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: المقدشي يفاجئ أبناء ذمار ببيان طويل ويقدم استقالته إلى عبدالملك الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ما يسمى بمحافظ محافظة ذمار المعين من المليشيات الحوثية محمد حسين المقدشي تقديم استقالته من منصبه . وفي بيان طويل نشره المقدشي على صفحته في الفيسبوك قال المقدشي إنه تخلى عن منصبه محافظاً لمحافظة ذمار نظراً لعدم مقدرته على قيادة المحافظة نتيجة الفساد والمحسوبيات من قبل القيادة العلي

وقال المقدشي في البیان المقدم إلى زعیم الملیشیات عبدالملك الحوثي " لم نخلق لنكون

جبناء ونصمت عن الاخطاء والفساد او نتغاضى عن الباطل ولم نتعلم الرضوخ

والانصیاع الا تعالى ولقیادتنا وآبائنا ولسنا من یخون العھد والثقھ وواجبي تجاه اخواني

ابناء محافظتي وتجاه والدي واھلي وقبیلتي وقیادتي.

وأضاف المقدشي " شرفي وكرامتي من شرف وكرامة اھلي وقبیلتي والمقربین لي الذین

تحملوا وقدروا تقصیري وتجاھلي لھم ولقضایاھم منذ تكلیفي للمنصب وساظل عند حسن

ظنھم وثقتھم فھم اغلى من كل منصب ومكسب وجاه وكذلك لا استطیع ان اكون غطاء

للمفسدین وشماعھ لفسادھم واخطائھم وعجزھم في تآدیة مھامھم.

وقال في نص إعلان الاستقالة" وعلیھ فأني استقیل عن منصبي محافظا لمحافظة ذمار

واتخلى عن جمیع مھامي وصلاحیاتي كمحافظ واتمنى من القیاده ومن السید القائد التماس

العذر وتقدیر الوضع واختیار خیر خلف لتولي قیادة المحافظھ وسآظل في موقعي متحملا

مسئولیتي تجاه الوطن وامتنا مدافعا عن بلادنا العظیمھ متحركا في جمیع الخطوط

والمسارات والمیادین لخدمة اخواني في المحافظھ وخارجھا في كل المواقف والقضایا .

وتعیش صفوف الحوثیین خلافات كبیرة في المناطق التي تسیطر علیھا بسبب عملیات

النھب والابتزاز المالیة التي تتقاسمھا قیادات الجماعة ومشرفیھا