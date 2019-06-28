شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي يفاجئ الجميع ويتقدم بهذا الطلب الى الشرعية بشأن الحديدة ..شاهد ماورد فيه؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر رئاسية إن مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث طلب من الحكومة الشرعية تقديم خطة إعادة انتشار جديدة في الحديدة خلال الأيام القادمة لدراستها وإجراء مشاورات لتنفيذها، وفق ماذكرته صحيفة عكاظ .

والتقى غريفيث الأربعاء في الرياض نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح، وناقشا التحديات التي تواجه اتفاق استوكهولم وقضايا المختطفين والأسرى.

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وقال غريفيث في بيان أمس، إن اللقاء شجعه للترتيب لاستئناف المشاورات مع الأطراف اليمنية في أقرب وقت ممكن، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بالوصول إلى اتفاق شامل بقيادة يمنية، وحث الأطراف اليمنية على التهيئة لذلك.

وكانت الحكومة اليمنية قد أرسلت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة شكت فيه تجاوزات غريفيث وانحيازه للطرف الحوثي وأبلغت الأمم المتحدة بعدم التعامل معه حتى تقديم ضمانات خطية تلزمه بإحترام مراجع التفاوض والوقوف على حياد لصالح انجاح