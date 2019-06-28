شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يغلقون شوارع صنعاء ...تفاصيل ماحدث في باب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، الجمعة 28 يونيو / حزيران 2018، شوارع رئيسة في العاصمة صنعاء، في الوقت الذي أقامت في ساحة باب اليمن فعاليتها السياسية التي تصفها ب"الذكرى السنوية للصرخة".

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وأكد مصدر أمني لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي أغلقت منذ ظهر الجمعة جميع الشوارع الرئيسية المؤدية إلى باب اليمن، وتسببت في ازدحام شديد وحولت طريق مرور المركبات والسيارات إلى الأحياء الفرعية.

وأشار المصدر إلى أن هناك انتشارا مكثفا لعناصر المليشيات في عدد من الشوارع الرئيسة التي استحدثت فيها عددا من نقاط التفتيش.