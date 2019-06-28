شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يغلقون شوارع صنعاء ...تفاصيل ماحدث في باب اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - غلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، الجمعة 28 يونيو / حزيران 2018، شوارع رئيسة في العاصمة صنعاء، في الوقت الذي أقامت في ساحة باب اليمن فعاليتها السياسية التي تصفها ب"الذكرى السنوية للصرخة".
وأكد مصدر أمني لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي أغلقت منذ ظهر الجمعة جميع الشوارع الرئيسية المؤدية إلى باب اليمن، وتسببت في ازدحام شديد وحولت طريق مرور المركبات والسيارات إلى الأحياء الفرعية.
وأشار المصدر إلى أن هناك انتشارا مكثفا لعناصر المليشيات في عدد من الشوارع الرئيسة التي استحدثت فيها عددا من نقاط التفتيش.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يغلقون شوارع صنعاء ...تفاصيل ماحدث في باب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.