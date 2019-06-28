شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الامارات تبدأ بسحب قواتهاالعسكرية من عدن بشكل تدريجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر دبلوماسية غربية قولها إن الإمارات العربية المتحدة قلصت وجودها العسكري في اليمن. وأوضحت المصادر أن الإمارات، العضو الرئيسي في التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، قلصت وجودها العسكري في اليمن بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة الامريكية وايران

وحسب رويترز فقد سحبت الامارات بعض من قواتها من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن حيث شكلت هناك قوات محلية تم تدريبها لتقود القتال ضد الحوثيين



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