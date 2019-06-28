أهالي "سقطرى"يطالبون بإدراج إخوان اليمن على قوائم الإرهاب

أكد بيان صادر عن تظاهرة حاشدة نظمها أهالي جزيرة سقطرى اليمنية رفضه لإرهاب تنظيم إخوان، مشيداً بجهود التحالف العربي بقيادة السعودية في دعم التنمية في الجزيرة ومحاربة الميليشيات الإرهابية "الحوثية والإخوانية".

وقال البيان، إن "جزيرة سقطرى تتعرض لحرب تدميرية منذ عام 94، وأن ما شهدته الجزيرة مؤخراً من اعتداءات على المواطنيين بالرصاص الحي من قبل ميليشيات إخوانية تتبع المحافظ رمزي محروس، أسفرت عن إصابة المواطن عصام سعيد عباس بجروح خطيرة".

وأكد بيان تظاهرة سقطرى، على الدور الكبير للتحالف العربي في استتباب الأمن بالمحافظة، بالإضافة لدعم وتجهيز الحزام الأمني في الجزيرة باعتباره رافداً قوياً الى جنب التحالف.

وطالب البيان التحالف العربي بوضع حد لممارسات السلطة المحلية بالمحافظة التي باتت تهدد بسقوط سقطرى في قبضة الإخوان الذين يستغلون وجودهم وهيمنتهم على الحكومة لتمرير أهدافهم ومخططات الحزب.

وقال البيان، نرفض هيمنة حزب الإخوان والانفراد في المؤسسة الحكومية العسكرية والأمنية، داعياً الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها في الحد من هذا التصرف.

وأكد على الرفض التام والقاطع لأي تواجد عسكري شمالي في أي وحدة عسكرية أو أمنية على أرض محافظة سقطرى.

وطالب بضرورة تنفيذ مطالب أبناء سقطرى المتكررة في أكثر من حشد جماهيري بإعفاء محروس من إدارة المحافظة لكونه أداة تنفيذ وتمرير لمخططات حزب الإخوان وللزج بالمحافظة إلى مربع الفوضى، وإقصاء الكوادر والشخصيات من مواقعهم واستبدالهم بكل من ينتمي لحزب الإخوان.

وقال البيان، نطالب الجماهير وجميع المشائخ والجهات السياسية والعسكرية في المحافظة برص الصفوف وعدم السماح بتمرير مخططات الإخوان المستهدفة لسقطرى وأمنها بشكل خاص والجنوب بشكل عام.

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