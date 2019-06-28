إب: وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة في بئر ماء بمديرية الرضمة

توفي أربعة أشخاص من أسرة واحدة اختناقا في بئر ماء بمديرية الرضمة في محافظة إب، وسط اليمن.
وأفادت مصادر محلية لمراسل"يمن شباب نت": أن ثلاثة أشقاء وشخص رابع من أسرة "الشاطبي" توفوا اختناقاً في بئر ماء بقرية الموضع في عزلة بني قيس، بمديرية الرضمة إلى الشمال الغربي من محافظة إب، وذلك بسبب تشغيلهم مولد "ماطور" أثناء عملية حفر البئر.
وقالت المصادر، إن الأهالي استطاعوا إنقاذ خمسة آخرين، من الموت، كانوا في الرمق الأخير.
والمتوفون هم: "عبده محمد عبدالله الشاطبي وعبدالله محمد عبدالله الشاطبي وبسام عبده محمد عبدالله الشاطبي وجمال محمد علي الشاطبي".
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