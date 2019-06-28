المليشيات تقصف مواقع العمالقة في مديرية حيس جنوب الحديدة

قصفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الجمعة، مواقع قوات ألوية العمالقة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، وذلك في إطار خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية .

وأفادت مصادر ميدانية أن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة ومنها قذائف الهاون عيار 120 وقذائف الهاوزر وبقذائف بي 10 على المواقع التي تتمركز فيها قوات العمالقة شرق المديرية .

وأضافت المصادر عن قيام مسلحي مليشيات الحوثي بإطلاق النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف العنيف ، واستخدمت خلال الإستهداف الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة من عيار 12.7 وعيار 14.5 وبسلاح البيكا ، كما أطلقت النار من الأسلحة القناصة صوب المواقع .

وأشارت المصادر أن القصف الحوثي العنيف على مواقع العمالقة في مختلف مناطق محافظة الحديدة وبشكل يومي يأتي في إطار مساعيها لإفشال عملية السلام الأممية المتمثلة بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار وإتفاقية السويد .