حققت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في محافظة الضالع جنوب البلاد اليوم الجمعة، حزيران 28، 2019. وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع ومساحات كبيرة في مديرية قعطبة شمالي المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميلشيا الحوثي الانقلابية. كما سيطرت قوات الجيش الوطني على تباب القراميد والذرة والشجرة، بالإضافة إلى استكمال تحرير التباب السود شمالي المديرية. Advertisements وبحسب مصادر ميدانية، تطل تبة القراميد التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني على منطقتي هجار وشليل في ذات المديرية. وولفتت إلى أنه وبالسيطرة عليها، يمكن قوات الجيش الوطني من السيطرة النارية على منطقة سيام. وتكبدت ميلشيا الحوثي الانقلابية في المواجهات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقدم كبير لقوات الجيش شمال محافظة الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.