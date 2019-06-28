تركيا.. حكم بمواصلة احتجاز موظف بالقنصلية الأمريكية

قضت محكمة تركية، الجمعة، بمواصلة احتجاز موظف بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول حتى جلسة 18 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك في ظل استمرار محاكمته بتهم تجسس.

وكان متين توبوز، وهو مترجم تركي يعمل بالقنصلية لصالح إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، قد احتجز لمدة 21 شهرا في قضية أثرت سلبا على العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وألقت السلطات التركية القبض على متين توبوز عام 2017، واتهم بصلته برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل منتصف عام 2016.

وفي وقت سابق، قال توبوز إنه كان يلتقي العديد من عناصر الشرطة والمسؤولين الحكوميين لعمله في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، موضحا أن مهمته تقتصر على العمل كمترجم بين المتحاورين.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا توترا كبيرا على خلفية إصرار الأخيرة على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "S 400"، الأمر الذي استدعى الإدارة الأمريكية إلى فرض حزمة من العقوبات على نظام أردوغان.